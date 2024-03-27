ألفت عمر: يوسف شاهين صقف لي في لوكيشن التصوير (فيديو)

كشفت الفنانة ألفت عمر، عن سر تصفيق المخرج يوسف شاهين لها في مشهد سينمائي قدمته، خلال لقائها في برنامج «نجوم زمان» عبر «تليفزيون الوطن».

وقالت ألفت عمر: «اشتغلت قبل ما أتخرج من كلية الحقوق، كانوا بيدروا على بنت نصها مصري ونصفا يوناني، لأن الصعيد فيه مقابر يونانية، ففى مقبرة لبنت اسمها (إيزيدورا) ودي شخصية حقيقية، كانوا عايزين يعملوها وجه جديد، فأنا قدمت وكنت لسه في تالتة ثانوي، وبدأت أعمله ونجحت، فكانت حاجة جميلة إني أعمل حاجة بين الفرعوني واليوناني».

وأضافت: «عمري ما نسيت لما المخرج الراحل يوسف شاهين صقف لي في لوكيشن التصوير، وكان في فيلم (إسكندرية نيويورك)، والمشهد كان عبارة إني بقف قدام البطل، وكنت بقدم للبطل طبق هدية كل يوم حبًا فيه وعشان عارفة إنّه فقير، وفي اليوم دا قرر يسافر وميرجعش تاني عشان يكمل تعليمه عشان مفيش معاه فلوس يكمل».

وتابعت: «جالي يوسف شاهين الله يرحمه ووقف على الكاميرا، وكان بيني وبينه نصف متر وقالي الشوت دا صعب ومش هنوترك، ولو هتعيديه تعيديه في صمت رهيب عشان التركيز، ويوسف شاهين كان شايف إن المشهد اللي هعمله صعب، لكن فهمت هو عايز إيه من المشهد وعملته من أول مرة، فكان بالنسبة له صعب جدا، فصقف لي وخلى اللوكيشن كله يصقف لي».