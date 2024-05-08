أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 8-5-2024

أسعار السمك اليوم الأربعاء 8-5-2024 بمختلف الأسواق المحلية، ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السمك والجمبري في مختلف الأسواق المحلية، وفقا لأخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد 109.11 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 98.73 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد 83.91 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو السمك الشعور 141.72 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السمك الحدادي 67.62 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك البربوني (متوسط) 134 جنيها.

سجل متوسط سعر كيلو السمك المرجان (الوسط) 111.04 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السمك السبيط 248.46 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك البلطي (الصغير) 59.05 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو السمك البلطي (الأسواني) 74.83 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السمك الفيليه البلطي 143.57 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الكابوريا 120 جنيها.

أسعار الجمبري اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري الممتاز 314.59 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الجمبري (الجامبو) 238.62 جنيه.