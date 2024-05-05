انخفاض ملحوظ في أسعار السمك اليوم.. «الماكريل» تراجع 23 جنيها

سجلت أسعار السمك اليوم الأحد 5 مايو 2024، انخفاضًا ملحوظًا في مختلف الأنواع، وذلك في بداية التعاملات اليومية بالأسواق، ووفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد حوالي 85 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 23.1 جنيه للمستهلك.

أسعار السمك المكرونة اليوم بالأسواق

جاء متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بحوالي 95 جنيها بالأسواق، بتراجع سجل 4.5 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك المكرونة الخليجي 90.4 جنيه بالأسواق، بتراجع سجل 7 جنيهات للمستهلك.

أسعار السمك المرجان

بلغ متوسط سعر كيلو السمك المرجان (الوسط) بحوالي 95.7 جنيه بالأسواق، بتراجع وصل لـ16.3 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمك المرجان (ممتاز) بحوالي 121.3 جنيه بالأسواق، بتراجع سجل نحو 29.7 جنيه للمستهلك.

أسعار السمك السبيط اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك السبيط بحوالي 200 جنيه، بتراجع يصل لـ85.8 جنيه للمستهلك.

أسعار السمك القشر البياض اليوم بالأسواق

جاء متوسط سعر كيلو السمك القشر البياض (الممتاز) بحوالي 95 جنيها بالأسواق، بتراجع بلغ نحو 26.7 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمك قشر البياض بحوالي 71.2 جنيه بالأسواق، بتراجع سجل حوالي 59.6 جنيه للمستهلك.

أنواع سمك مختلفة

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الثعابين بحوالي 231.8 جنيه بالأسواق، بتراجع سجل 21.9 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو سمك موسى بحوالي 215 جنيها بالأسواق، بتراجع بلغ حوالي 36.1 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك الوقار بحوالي 222.9 جنيه بالأسواق، بتراجع سجل حوالي 13.7 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الموزة بحوالي 77.8 جنيه بالأسواق، بتراجع بلغ حوالي 4.4 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو القاروص بحوالي 186.9 جنيه بالأسواق، بتراجع 19.7 جنيه للمستهلك.

أسعار الجمبري اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري الجامبو بحوالي 400 جنيها، بتراجع 41.05 جنيه للمستهلك.