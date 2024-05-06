أسعار السمك والجمبري اليوم الاثنين 6-5-2024.. البلطي بـ59 جنيها
كتب:
شوشة عبدالواحد
10:18 ص | الإثنين 06 مايو 2024
السمك
سجلت أسعار السمك والجمبري اليوم الاثنين 6 -5-2024، حالة من الاستقرار داخل سوق العبور لتجارة الجملة، وبالتزامن مع الاحتفال بـ عيد شم النسيم.
أسعار السمك والجمبري
وترصد لكم «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك والجمبري، اليوم الاثنين 6 -5-2024، وفقًا لآخر تحديث لموقع سوق العبور لتجارة الجملة.
- ثبت سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم اليوم متراوحًا من 100 إلى 140 جنيهًا.
- استقر سعر السمك البوري صغير الحجم ليأتي من 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.
- بينما صعد سعر السمك البربون كبير الحجم في سوق العبور، بين 85 و145 جنيهًا.
- وسجل البربون صغير الحجم، سعرًا متراوحًا بين 55 و75 جنيهًا.
سعر السمك البلطي اليوم
- ثبت سعر السمك البلطي الكبير، ليتراوح بين 53 و59 جنيهًا للكيلو.
- استقر سعر السمك البلطي الوسط اليوم، ليتراوح ما بين 50 و52 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
- أما عن السمك الفيليه البلطي المجمد، فتراوح ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.
أسعار الأسماك اليوم
- بلغ سعر «السبيط - كاليماري» اليوم، من 180 إلى 420 جنيهًا.
- سعر كيلو سمك موسى يتراوح من 180 إلى 420 جنيهًا.
- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 85 و145 جنيهًا.
- جاء سعر سمك المكرونة خليجي، متراوحًا من 75 إلى 115 جنيهًا.
- يتراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 220 جنيهًا.
- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» من 90 إلى 170 جنيهًا.
- بلغ سعر سمك الوقار من 115 إلى 145 جنيهًا.
أسعار الجمبري اليوم
- سعر الجمبري الجامبو، يتراوح ما بين 530 و630 جنيهًا للكيلو.
- سعر الجمبري كبير الحجم، يتراوح من 440 إلى 520 جنيهًا للكيلو.
- أما عن سعر الجمبري متوسط الحجم، فيتراوح من 330 إلى 430 جنيهًا للكيلو.
- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 100 و270 جنيهًا للكيلو.
- يتراوح سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.