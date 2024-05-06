أسعار السمك والجمبري اليوم الاثنين 6-5-2024.. البلطي بـ59 جنيها

سجلت أسعار السمك والجمبري اليوم الاثنين 6 -5-2024، حالة من الاستقرار داخل سوق العبور لتجارة الجملة، وبالتزامن مع الاحتفال بـ عيد شم النسيم.

أسعار السمك والجمبري

وترصد لكم «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك والجمبري، اليوم الاثنين 6 -5-2024، وفقًا لآخر تحديث لموقع سوق العبور لتجارة الجملة.

- ثبت سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم اليوم متراوحًا من 100 إلى 140 جنيهًا.

- استقر سعر السمك البوري صغير الحجم ليأتي من 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

- بينما صعد سعر السمك البربون كبير الحجم في سوق العبور، بين 85 و145 جنيهًا.

- وسجل البربون صغير الحجم، سعرًا متراوحًا بين 55 و75 جنيهًا.

سعر السمك البلطي اليوم

- ثبت سعر السمك البلطي الكبير، ليتراوح بين 53 و59 جنيهًا للكيلو.

- استقر سعر السمك البلطي الوسط اليوم، ليتراوح ما بين 50 و52 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك الفيليه البلطي المجمد، فتراوح ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم

- بلغ سعر «السبيط - كاليماري» اليوم، من 180 إلى 420 جنيهًا.

- سعر كيلو سمك موسى يتراوح من 180 إلى 420 جنيهًا.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 85 و145 جنيهًا.

- جاء سعر سمك المكرونة خليجي، متراوحًا من 75 إلى 115 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 220 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» من 90 إلى 170 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار من 115 إلى 145 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

- سعر الجمبري الجامبو، يتراوح ما بين 530 و630 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم، يتراوح من 440 إلى 520 جنيهًا للكيلو.

- أما عن سعر الجمبري متوسط الحجم، فيتراوح من 330 إلى 430 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 100 و270 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.