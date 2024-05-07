أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء 7-5-2024.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء 7 -5-2024، حالة من الاستقرار داخل سوق العبور لتجارة الجملة، ليتراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 53 و59 جنيها للكيلو.

أسعار السمك والجمبري

وترصد لكم «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك والجمبري، اليوم الثلاثاء 7 -5-2024، وفقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور لتجارة الجملة.

سعر السمك البلطي اليوم

- سعر السمك البلطي الكبير، يتراوح بين 53 و59 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الوسط اليوم، بين 50 و52 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم، بين 30 و70 جنيها للكيلو.

- أما عن السمك الفيليه البلطي المجمد، فتراوح بين 50 و250 جنيها للكيلو.

سعر السمك البوري اليوم

- تراوح سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم اليوم بين 100 و140 جنيها.

- وجاء سعر السمك البوري صغير الحجم من 85 إلى 95 جنيها للكيلو.

- تراوح صعد سعر السمك البربون كبير الحجم في سوق العبور، بين 85 و145 جنيها.

- وسجل البربون صغير الحجم، سعرا متراوحا بين 55 و75 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم

- بلغ سعر «السبيط - كاليماري» اليوم، من 180 إلى 420 جنيها.

- سعر كيلو سمك موسى يتراوح من 180 إلى 420 جنيها.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 85 و145 جنيها.

- جاء سعر سمك المكرونة خليجي، متراوحا من 75 إلى 115 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 220 جنيها.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» من 90 إلى 170 جنيها.

- بلغ سعر سمك الوقار من 115 إلى 145 جنيهًا

أسعار الجمبري اليوم

- سعر الجمبري الجامبو، يتراوح ما بين 530 و630 جنيها للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم، يتراوح من 440 إلى 520 جنيها للكيلو.

- أما عن سعر الجمبري متوسط الحجم، فيتراوح من 330 إلى 430 جنيها للكيلو.

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 100 و270 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيها للكيلو.