أسعار السمك البلطي في الأسواق اليوم.. «الجمبري» يتراجع 80 جنيها

تراجعت أسعار السمك اليوم الأربعاء 8-5-2024 في الأسواق نحو 80 جنيهًا في الكيلو بالنسبة للجمبري الجامبو، حيث سجل 420 جنيهًا للمستهلك في سوق العبور والمنيب، مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس 500 جنيه، كما تراجعت أسعار السمك البلطي إلى 50 جنيهًا للكيلو مقارنة بأسعار أمس 55 جنيهًا للمستهلك.

أسعار السمك البلطي

وترصد السطور التالية أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم وفق آخر تحديث للمنصة الرسمية لسوق العبور لتجارة الجملة.

- سعر السمك البلطي الكبير 50 جنيها للكيلو.

- سعر السمك البلطي الوسط 48 جنيها للكيلو.

- سعر السمك البلطي الأسواني 44 جنيها للكيلو.

- السمك الفيليه البلطي المجمد 58 و150 جنيها للكيلو.

سعر السمك البوري اليوم

- تراوح سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم اليوم بين 100 و130 جنيها.

- وجاء سعر السمك البوري صغير الحجم من 85 إلى 90 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر السمك البربون كبير الحجم في سوق العبور بين 85 و140 جنيها.

- وسجل البربون صغير الحجم سعرا بين 55 و75 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم

- بلغ سعر «السبيط - كاليماري» اليوم من 180 إلى 370 جنيها.

- سعر كيلو سمك موسى يتراوح من 180 إلى 390 جنيها.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» من 90 إلى 160 جنيها.

- بلغ سعر سمك الوقار من 115 إلى 145 جنيهًا

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح بين 85 و145 جنيها.

- جاء سعر سمك المكرونة خليجي، متراوحا بين 75 إلى 115 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم بين 40 إلى 220 جنيها.

أسعار الجمبري اليوم

- سعر الجمبري الجامبو، يتراوح بين 430 و530 جنيها للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم، يتراوح بين 340 إلى 420 جنيها للكيلو.

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح بين 140 و270 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري المجمد بين 175 و365 جنيها للكيلو.

- أما عن سعر الجمبري متوسط الحجم، فيتراوح من 330 إلى 430 جنيها للكيلو.