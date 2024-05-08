التحكيم يثير الجدل قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

أيام قليلة تفصلنا عن المواجهة التي ستجمع، النادي الأهلي، بنظيره الترجي التونسي، على ملعب رادس، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مباراة تدار بصافرة الجزائري مصطفى غربال، مثلما أعلن الاتحاد الأفريقي «كاف» قراره بتعيين الجزائري لتلك المباراة المصيرية.. فهل أثار هذا القرار الجدل؟

أزمة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب التحكيم

«قبل نهائي أفريقيا حرب مفتوحة بسبب التحكيم».. هكذا كشفت صحيفة «الشروق» التونسية، عن وجود حرب مفتوحة ترتبط بحكام نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي سيقام بين الأهلي والترجي التونسي، الذي تحدد له ذهابًا يوم 18 من شهر مايو الجاري وإيابًا يوم 25 من الشهر ذاته.

وأشارت الصحيفة التونسية، إلى أن هناك حربا قائمة بسبب التحكيم قبل مباراة النهائي بين الأهلي والترجي التونسي، وذلك بعد الجدل الذي حدث في إطار ضيق، بعد إعلان تعيين غربال حكمًا لمباراة الذهاب، فيما يدير جان جاك ندالا، مباراة الإياب بين الفريقين والتي ستقام في القاهرة، في ليلة حسم اللقب لصالح أي من الفريقين.

وبحسب صحيفة الصباح التونسية، فإن طاقم التحكيم في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام في القاهرة، ستكون بقيادة ندالا، ويعاونه سوري فاتوزان من اللوزوتو والبوركيني سايدو تياما، اما حكم الـvar فسيكون الجزائري لحلو بن إبراهم، على أن يقود غربال مباراة الذهاب.

ماذا ينتظر الأهلي والترجي قبل نهائي أفريقيا؟

الحكم جان جاك ندالا عرف باسم «عاشق البطاقات»، باعتباره ضمن قائمة الحكام المعروفين بالحسم في إشهار البطاقات، وعدم تمرير أي خطأ أثناء المباريات، والأمر ذاته بالنسبة للجزائري مصطفى غربال، إذ تتجاوز عدد البطاقات التي أشهرها الحكم الجزائري، 900 بطاقة ملونة بين صفراء وحمراء.