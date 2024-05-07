بأعلى عائد.. تفاصيل حساب يومي للأفراد والشركات مجانا من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري الحساب اليومي للأفراد والشركات مجانًا، إذ أن الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 500 ألف جنيه، ودورية صرف العائد يوميًا.

الحساب اليومي للأفراد والشركات مجانًا

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر مايو 2024، نرصد تفاصيل حساب الأهلي اليومي.

يتميز الحساب بعدم وجود مصاريف لفتحه، ولا توجد مصاريف شهرية حال انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى لفتح الحساب.

تفاصيل الحساب اليومي الأهلي

ويتيح البنك الأهلي المصري إمكانية استخراج دفتر شيكات، وإصدار بطاقة خصم مباشر، ويمكن فتح حساب مشترك، والاشتراك في الكشف الإلكتروني للحسابات من خلال خدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل للأفراد والاطلاع على كشف الحساب الإلكتروني من خلال الخدمة.

وبالنسبة للعائد على شرائح الرصيد المبلغ من 500 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه يكون 9%، وأكثر من 2 مليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه 12%، وأكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه يكون 18%، ومن 10 ملايين جنيه حتى 20 مليون جنيه يكون 19%، وأكثر من 20 مليون جنيه يكون 20%.