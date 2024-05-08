3 شروط لتأهل الزمالك إلى دوري أبطال إفريقيا.. «لدغة» الأهلي في صالحه

تترقب جماهير نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، معرفة موقف فريقها من المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بنسخة الموسم المقبل، خاصة في ظل الجدل المثار حاليا بشأن الفرق المصرية المشاركة في البطولات القارية بالنسخة المقبل، لاسيما في ظل عدم انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز والغموض المثار، في الوقت الحالي، بشأن موعد نهاية المسابقة واحتمالية الاعتماد على نتائج الدور الأول لتحديد المتأهلين، نظرا لمطالبة الاتحاد الإفريقي للعبة «كاف» نظيره المصري بإرسال أسماء الفرق في يونيو المقبل.

ويتطلع نادي الزمالك وجماهيره لقطع تذكرة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا لنسخة الموسم المقبل، بعدما غاب عن نسخة الموسم الحالي، إلا أن الأبيض الذي يحتل المركز الـ12 حاليا في بطولة الدوري الممتاز يحتاج إلى عدة شروط لضمان التأهل للنسخة المقبلة من الأبطال بالنظر لنتائجه في الدور الأول، والتي سيتم الاعتماد عليها لتحديد الفرق المتأهلة.

وقبل الكشف عن الشروط، التي تحسم تأهل الزمالك لدوري الأبطال، فيجب التعرف على موقفه مقارنة بمنافسيه الأهلي وبيراميدز، الذي يمتلك 32 نقطة من 15 مباراة ومبارياته المتبقية: (2) سموحة والأهلي، الذي يمتلك 24 نقطة من 12 مباراة ومبارياته المتبقية: (5) «فاركو – الداخلية - طلائع الجيش - بيراميدز - مودرن فيوتشر»، بينما الزمالك يمتلك 21 نقطة من 13 مباراة ومبارياته المتبقية: (4) ضد «سيراميكا كليوباترا – فاركو - بلدية المحلة - طلائع الجيش».

بالنظر للشروط الحاسمة لتأهل الأبيض، فالشرط الأول هو أن الزمالك يحتاج إلى الفوز في مبارياته المتبقية ليصل إلى النقطة 33، ثم انتظار تعثر الأهلي وبيراميدز أو أحدهما بمبارياتهما المتبقية بالدور الأول.

وأما الشرط الثاني، فـ خسارة بيراميدز في مباراتي سموحة والأهلي أو التعادل في لقاء والخسارة في آخر سيتوقف عند النقطة 33 ما يعني تساويه مع الزمالك، ليتم اللجوء لأفضلية فارق الأهداف (الآن بيراميدز يمتلك +12 في فارق الأهداف والزمالك +8) لذلك فالشرط هنا هو تخطي الأبيض نظيره السماوي في فارق الأهداف.

وهناك شرط آخر للزمالك، بحال ضمان بيراميدز المشاركة في النسخة المقبلة بدوري أبطال أفريقيا حال جمع نقطتين إضافيتين التعادل ضد سموحة والأهلي أو الفوز على أحدهما، ويكمن هذا الشرط في الحالة الثانية وهو عدم تخطي الأهلي حاجز الـ33 نقطة بالدور الأول، لأن المباراة المباشرة بينه وبين الفارس الأبيض لصالح الأخير بالفوز 2-1 في الدور الأول، لذلك ستكون الكفة لصالح كتيبة القلعة البيضاء.

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