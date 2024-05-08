القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

3 أيام تفصل محبو ومشجعو نادي الزمالك عن موعد المباراة المهمة والمرتقبة أمام فريق نهضة بركان المغربي، في دور الذهاب بنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمبارة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

وتنقل شبكة قنوات بين سبورت القطرية اللقاء على الهواء مباشرة، إذ إنّها صاحبة الحقوق الحصرية لنقل البطولة الإفريقية شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

موعد مبارة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية

وعن موعد مبارة الزمالك ونهضة بركان في دور الذهاب بنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، ستكون يوم الأحد 12-5-2024 بالعاصمة المغربية الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة العودة الأحد 19-5-2024 الساعة 8 مساء.

طاقم تحكيم مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أسماء طاقم تحكيم مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، حيث يدير المبارة الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو حكماً للساحة، ويساعده مواطنيه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت وستيفن إليزار، وباسيفيك ندابيها حكما رابعا، والتونسي هيثم قيراط حكما للفيديو، ويعاونه توم أبونجيل من جنوب إفريقيا.