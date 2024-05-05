ركلة جزاء 100%.. جهاد جريشة يفجر مفاجأة في مباراة الزمالك وسموحة

كشف جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن فريق سموحة، يستحق ضربة جزاء في المباراة التي تجمعه مع الزمالك، بالجولة 21 من منافسات دوري NILE، والمقامة على ستاد الجيش المصري بمدينة برج العرب.

جريشة: قرار «البنا» خاطئ

وأوضح «جريشة» في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»، أن قرار حكم مباراة الزمالك وسموحة، محمود البنا، بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح الفريق السكندري، بعد العودة لتقنية الفيديو، هو قرار غير صحيح.

وأكد الحكم الدولي السابق، على وجود جذب من حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، لمهاجم سموحة، مشيرًا إلى أن قرار حكم تقنية الفيديو صحيح باستدعاء محمود البنا، والحكم أخطأ بعدم احتساب ضربة جزاء.

وأتم جريشة تصريحاته بالتأكيد على صحة ضربة الجزاء، مؤكدًا أنها صحيحة بنسبة 100%، موضحًا أن طرد حسام حسن غير صحيح على الإطلاق.

"الحكم بيقول لحسام حسن كفاية تمثيل وبيطرده".. طرد لحسام حسن بعد الإنذار الثاني بداعي التمثيل وكثرة السقوط وطلب ضربة جزاء



#ONTime_Sports pic.twitter.com/bSv7H9Wq6Q — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 5, 2024

وشهدت الدقيقة 81 لقطة جدلية تحكيميًا، وذلك بعد منح محمود البنا بطاقة صفراء ثانية لحسام حسن وطرده بداعي إدعاء السقوط قبل أن يستدعيه تقنية الفيديو من أجل احتساب ضربة الجزاء إلا أن الحكم لم يحتسبها.