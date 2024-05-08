«المحامين» تفتح باب حجز مصيف العام الجاري.. اعرف الشروط والرسوم

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، عن فتح باب حجز مصيف 2024 لمدن رأس البر، ومرسى مطروح، وبورسعيد، وعجيبة بمطروح، بأسبقية الحجز، من خلال مكاتب التصديق على العقود بالنقابات الفرعية، ونادي المحامين النهري بالمعادي.

حجز مصيف «المحامين»

وتبدأ مكاتب نقابة المحامين في تلقي اشتراكات الحجز لمصيف رأس البر، اعتبارًا من يوم الأحد 12 مايو، وحتى الثلاثاء، أما مصيف مرسى مطروح من الأربعاء 15 مايو، وحتى السبت 18 مايو، ومصيفي بورسعيد وعجيبة اعتبارا من الأحد 19 مايو وحتى الثلاثاء 21 مايو، على أن يغلق الحجز يوم الأربعاء 22 مايو، وحتى الثلاثاء 28 مايو، لمراجعة استمارات الحاجزين.

وتفتح النقابة العامة للمحامين، باب الحجز لجميع المصايف مرة أخرى، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 29 مايو وحتى آخر الصيف، طبقا لجدول الأسعار المرفق بالشروط الآتية:

شروط حجز المصيف

ـ سداد قيمة الوحدة كاملة، مضافا إليها مبلغ 100 جنيه دمغة و300 جنيه تأمين.

ـ لا يحق للمحامي حجز أكثر من وحدة مصيف.

ـ استلام الوحدة للمحامي شخصيًا أو لأقاربه من الدرجة الأولى.

ـ آخر موعد لاسترداد قيمة التأمين في 31 ديسمبر.

ـ سداد اشتراك 2024.

ـ ممنوع اصطحاب الحيوانات.

ـ الاستفسار من خلال مسئولي المصيف عبر الرقم 01225175744 - 01222832691، أو الخط الساخن 17114.

وأشارت النقابة إلى أنه يجب على المحامين الحاجزين بعد سداد رسوم قيمة المصيف، تسليم إيصالات السداد بإدارة المصايف والأندية بالنقابة العامة، وذلك لتحرير خطابات التسكين بالوحدة المصيفية، وإرسال جميع استمارات الحجز إلى إدارة المصايف في أسرع وقت.