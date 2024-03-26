تأجيل التحقيق في قضية التعدي على الصحفيين أثناء تغطية انتخابات المحامين

قررت نيابة قصر النيل تأجيل التحقيق في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التعدي على الصحفيين» من قبل المحامين أثناء تأدية عملهم الصحفي، إلى الأحد المقبل، لحين تفريغ الكاميرات وإجراء تحريات مكثفة لكشف حقيقة الواقعة.

وجاري استكمال تحريات النيابة بحضور محامي نقابة الصحفيين فيما يخص التعدي على الصحفيين، وسرقة وتكسير بعض المعدات الخاصة بهم.

لجنة الحريات تتضامن مع الصحفيين المعتدى عليهم

وأدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة تعدي عدد من المحامين على الزملاء المصورين والمحررين، أثناء تأدية عملهم فى تغطية انتخابات نقابة المحامين.

وأكدت اللجنة تضامنها مع الزملاء فى كل الإجراءات القانونية، التى اتخذت بعد قيام 7 من الزملاء الصحفيين من صحف ومواقع «المصرى اليوم»، و«الوطن»، و«القاهرة 24»، و«البوابة نيوز»، و«الحرية» بتحرير محضر فى نقطة شرطة التحرير يحمل رقم 1475 إدارى قصر النيل 2024، يتضمن أسماء أكثر من متهم قاموا بالتعدى بالقول والفعل على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم، بالإضافة لوجود صور وفيديوهات لباقى المتهمين.

«البلشي» يلتقي الصحفيين المعتدى عليهم

وشددت النقابة على حق الزملاء فى أداء عملهم الصحفى، وممارسة مهنتهم دون أية قيود، وعلى التزام نقابة الصحفيين بالدفاع عن هذا الحق.

والتقى نقيب الصحفيين خالد البلشي بالزملاء المعتدى عليهم بعد الواقعة، وأكد مساندة النقابة لهم فى كل الخطوات القانونية لمحاسبة المعتدين عليهم.

وأكدت النقابة العلاقات الجيدة مع نقابة المحامين، النقابة الجارة والشريكة فى نضال وطنى طوال تاريخ النقابتين، وتطالب مجلس نقابة المحامين المنتخب بالتحقيق فى الواقعة، التى لا تعبر عن جموع المحامين.