مفاجأة لخريجي الحقوق.. وقف القيد في جداول نقابة المحامين لحين إشعار آخر

كشف محمد راضي مسعود عضو مجلس نقابة المحامين، حقيقة وقف القيد لخريجي كليات الحقوق الفترة المقبلة بجداول القيد بنقابة المحامين 2024، موضحا آليات تنفيذ القرار وأسبابه، وكيف سيؤثر على مستقبل المحامين، والخريجين الجدد من كليات الحقوق؟.

ضوابط قيد نقابة المحامين

وقال مسعود لـ«الوطن»، إنّ القانون رقم 147 لسنة 2019 أعطى مجلس نقابة المحامين الحق في وضع ضوابط للقيد، وتنظيم الانضمام إلى النقابة، مؤكدا أنّ مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف قيد الخريجين الجدد في الجدول العام لنقابة المحامين حتى إشعار آخر، وجار وضع ضوابط لجداول القيد بنقابة المحامين 2024.

وعن أسباب قرار وقف قيد الخريجين الجدد في جداول القيد بنقابة المحامين 2024، أوضح عضو مجلس النقابة أنّه في شهر يناير الماضي وصل عدد المنضمين لنقابة المحامين إلى 9 آلاف خريج، وهو أمر كان يجب وقفه واتخاذ إجراء لتنظيم المسألة، وهو ما قرره مجلس النقابة وقف القيد حتى إشعار آخر.

جدول القيد بنقابة المحامين 2024

من جانبه، أكد عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين، أنّ هناك قرار من مجلس النقابة بوقف القيد في جدول القيد بنقابة المحامين 2024 بشكل مؤقت لجميع الخريجين الجدد خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أنّ مجلس النقابة سيبحث وضع آلية تنظيمية للانضمام إلى جداول قيد نقابة المحامين 2024 خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح هريدي لـ«الوطن»، أنّ القرار ليس نهائيا بل مؤقت لزيادة أعداد الخريجين الملتحقين بالنقابة خلال الفترة الماضية.

وترأس نقيب المحامين عبد الحليم علام آخر جلسة حلف يمين في مارس الماضي، ولم تنعقد أي جلسة من حينها حتى الآن.