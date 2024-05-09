طلاب «تانية ثانوي» يؤدون امتحان اللغة العربية اليوم.. 85% اختيار من متعدد

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم، امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني 2024، بدءا من الساعة الثامنة ونصف صباحا، ويستمر لمدة ثلاث ساعات، وسط إجراءات احترازية ووقاية لحماية الطلاب والمعلمين.

طلاب تانية ثانوي يؤدون اللغة العربية

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الثاني الثانوي، إلكترونياللطلاب الذين تسلموا التابلت بالمدارس المتصلة بالإنترنت، وورقيا لطلاب الدمج والمنازل، والطلاب الذين لم يتسلموا التابلت أو بمدارس غير متصلة بالإنترنت.

85% من أسئلة اللغة العربية اختيار من متعدد

أضافت «التعليم»، أن أسئلة امتحانات الصف الثاني الثانوي تكون بنسبة 85% أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد» و15% أسئلة مقالية، وفقاً للضوابط التالية:

- أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطية الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- تندرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن - الفصل الدراسي».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها «حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور».

- بالنسبة للمحتوى الذي تقيسه أسئلة الامتحان ما جرت دراسته من توزيع لمنهج اللغة العربية، والمقرر من مكتب مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم.