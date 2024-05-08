«التعليم»: طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحانات اللغة العربية دون مشكلات

أعلن أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني، للصف الأول الثانوي العام، دون أي معوقات أو مشكلات، جاء ذلك خلال تفقده مدرسة ابن خلدون الثانوية بنين، التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، في يومهم الأول لمادة اللغة العربية.

تسليم ورقة المفاهيم

وتحاور وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، مع الطلاب على مستوى الإمتحان، وهل يوجد لديهم أي مشكلات أو معوقات خلال الدخول على المنصة، وتأكد من استلامهم ورقة المفاهيم، وأكد جميع الطلاب سهولة ويسر الامتحانات وتمكينهم جميعا من الدخول على المنصة.

وطالب من الطلاب بالتريث، وعدم التسرع في الإجابات، والتاكد من التسجيل قبل الخروج، مشيرا إلى أن مسئولي التطوير التكنولوجي خلية نحل تعمل بجميع لجان المدارس الثانوية بالقاهرة، لتذليل كل العقبات التي تواجه الطلاب أثناء دخولهم على المنصة، أو في حالة أي مشكلة بسيطة.

وتقدم 740 طالبا لامتحانات اليوم، في 38 لجنة، وجميعهم تمكنوا من الدخول على المنصة بسهولة ويسر، كما أدى عدد 334 طالب منازل في 17 لجنة، موصيا بتوفير كل سبل الراحة والهدوء داخل اللجان.