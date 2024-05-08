دعاء النسيان في الامتحان.. ردده باستمرار لتنشيط الذاكرة

دعاء النسيان في الامتحان من الأدعية المُهمة التي يُواظب عليها كثير من الناس خلال فترة الامتحانات، التي تأتي حاملة معها ضغطا وتوترا وقلقا، وقد يٌعرض ذلك البعض لنسيان المواد، أو المذاكرة، والحفظ التي بذلوا فيها مجهودا كبيرا خلال فترة التحضيرات للامتحان، والدعاء هو وسيلة يتجه إليه البعض لمُواجهة أعراض التوتر والنسيان، ويرصد «الوطن» في السطور التالية دعاء النسيان في الامتحان

دعاء النسيان في الامتحان

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يوجد صيغة مُحددة في دعاء النسيان في الامتحان، ويمكن للطلاب الدعاء ببعض هذه الأدعية:

-اللهم يا جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

- اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم وافتح عليَّ بمعرفة العلم وحسن أخلاقي بالحلم، وحبب إلى قلبي وعقلي ونفسي وكل جوارحي القراءة والدراسة والتعلم والمطالعة، اللهم ألهمني علمًا أعرف به أوامرك وأجتنب به نواهيك، وارزقني بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين، وسرعة إلهام الملائكة المقرّبين، وعلّمني أسرار حكمتك يا حي يا قيوم.

- ربّ اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني، يفقهوا قولي، اللهم استودعك ما أتعلمه، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، ولا تنسينيه يا رب العالمين، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا مـن خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنّي استودعك ما قرأت، وما حفظت، وما تعلمت، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم إنّي توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا منجى ولا ملجأ إلا إليك.

دعاء النسيان

ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء النسيان في الامتحان :

- اللهم لا سهل إلا ما جعلته أنت سهلًا أنت تجعل الصعب إذا شئت سهلًا.. بسم الله الفتاح.. ربي أسألك باسمك الأعظم أن تذكرني مما حفظت.

- اللهم ارزقني من لدنك علمًا يقربني إليك.

- اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وامنن علي بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث.