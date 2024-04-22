انخفاض أسعار الفضة عالميا عن أعلى مستوى لها خلال ثلاث سنوات

انخفضت الفضة إلى ما دون 27.5 دولارًا للأوقية، متراجعة عن أعلى مستوى لها خلال ثلاث سنوات عند 28.9 دولارًا، والذي سجلته في 15 أبريل، ومتتبعة انخفاض الذهب، مع انحسار العزوف عن المخاطرة عالميًا.

في الأسبوع الماضي، بدأت مناوشات بين إسرائيل وإيران، لكن الأخيرة قللت من حجم الهجوم، مما خفف المخاوف من حرب شاملة في المنطقة وقلص الطلب على أصول الملاذ الآمن.

أسعار الفضة عالميا

وفي الوقت نفسه، فإن تعليقات العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة التقييدية المطولة والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية مارست أيضًا ضغوطًا على المعدن.

وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على جاذبية الفضة التي لا تدر عائدا، لمزيد من الإشارات حول مسار أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستحول الأسواق الآن تركيزها نحو أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وقراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

توقعات أسعار الفضة

تاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.

وارتفعت الفضة بمقدار 3.46 دولار أمريكي/ أوقية أو 14.57% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الفضة بسعر 29.18 دولار أمريكي/أوقية بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 30.97 دولار خلال 12 شهرًا.