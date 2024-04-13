أسعار الفضة تصل إلى أعلى مستوياتها عالميا منذ فبراير 2013

ارتفعت الفضة فوق 29 دولارًا للأوقية، لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ فبراير 2013، مدعومة بزيادة شراء الأموال، حيث لجأ المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن، وسط ضغوط التضخم المتزايدة والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأدى فشل محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إلى جانب تعهد إيران بالرد على غارة جوية، إلى تفاقم المخاوف بشأن التصعيد المحتمل للصراع، بحسب مزود البيانات الاقتصادية «trading economics».

أسعار الفضة عالميا

إلى جانب وضعها التقليدي كملاذ آمن، استفادت الفضة أيضًا من تطبيقاتها الصناعية، وعززت علامات الانتعاش الاقتصادي في الصين، أحد أكبر المستهلكين في العالم، والآمال في المزيد من إجراءات التحفيز، الطلب على المعدن في إنتاج الرقائق والألواح الشمسية.

علاوة على ذلك، أدت بيانات التصنيع الإيجابية من الاقتصادات الكبيرة الأخرى، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، إلى زيادة المعنويات الصعودية.

تاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.

وارتفعت الفضة بمقدار 4.10 دولار أمريكي/ أوقية أو 17.25% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

توقعات أسعار الفضة

ومن المتوقع أن يتم تداول الفضة بسعر 25.58 دولار أمريكي/ أوقية بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «trading economics»، على أن يتم تداوله عند 27.13 دولار خلال 12 شهرًا.