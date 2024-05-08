وزير التعليم يكرم أحد الطلاب المبتكرين.. صمم جهاز طهي بالطاقة الشمسية

كرّم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، اليوم الأربعاء، الطالب يوسف عبد المقصود محمد، بالصف الرابع تخصص فني تركيب وصيانة طاقة شمسية بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، والذي قام بتصميم وتنفيذ طاهي شمسي، تحت رعاية ودعم وحدة كفاءة الطاقة الكهربائية بالوزارة، يعتمد على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية.

تصميم وصيانة طاهي شمس

ويأتي التكريم في إطار حرص الدكتور رضا حجازي على الاهتمام بالطلاب النابغين والمبتكرين ودعمهم والاستثمار في مواهبهم وتحفيزهم، وذلك لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي بما يواكب المعايير الدولية.

وخلال اللقاء، استعرض الطالب التصميم، مشيدًا بدعم وزارة التربية والتعليم ورعاية وحدة كفاءة الطاقة الكهربائية بالوزارة لمشروعه والذى يعتمد على تركيز أشعة الشمس، وتحويل طاقة الضوء إلى طاقة حرارية، وحبس الطاقة الحرارية، موضحًا أنه قد تم تنفيذ هذا النموذج باستخدام أدوات بسيطة وغير مكلفة والتي تنتج درجة حرارة تصل إلى ٩٥ درجة مئوية تستخدم في الطهي.

انعدام انبعاثات الغازات الدفيئة الملوثة للبيئة

كما استعرض الطالب مميزات التصميم، من بينها انعدام انبعاثات الغازات الدفيئة الملوثة للبيئة، فضلًا عن أن تنفيذ الطاهي الشمسي تم بمكونات بسيطة سهلة الفك والتركيب وغير مكلفة ويمكن تنفيذها من مكونات إعادة التدوير.

وقد أكد الدكتور رضا حجازي تقدير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للموهوبين ورعايتهم، مشيدًا بالتصميم الذي نفذه الطالب وتجربته الناجحة القابلة للتطبيق العملي والحفاظ على البيئة، موجهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية للطالب، ودعم مشروعه ومتابعته بالتعاون مع الجهات المختصة في هذا المجال.

وكان الدكتور رضا حجازي قد وجه بتقييم ابتكار الطالب وتحديد مدى قابلية تنفيذه وجدواه، من قبل لجنة تم تشكيلها من المختصين من قطاع الكهرباء، ووحدة كفاءة الطاقة الكهربائية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.