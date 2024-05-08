جمارك الغردقة تضبط 840 قرصا مخدرا بحوزة مسافر إيطالي

أعلنت جمارك مطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، ضبط عدد من الأقراص المخدرة بحوزة راكب إيطالي الجنسية، قادم من مطار إسطنبول الدولي.

وأحبط رجال الجمارك، بمطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر محمد موسي، مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

إجراءات تفتيش الركاب

وأوضحت جمارك مطار الغردقة الدولي، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا، اشتبه محمد أبو بكر رسلان، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب إيطالي الجنسية، قادم من مطار إسطنبول الدولي، أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

العثور على 840 قرصا من عقار «البريجابالين» المخدر

وجرى تمرير حقائبه، على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد فتحي عبد الخالق، مأمور الفحص، ومحمد صبحي، رئيس القسم، فتم تأكيد الاشتباه، بالعرض على نائب مدير الإدارة، محمد سيد مراد، والذي قام بتكليف مينا نادي نصري، مأمور الجمرك، بتفتيش الراكب، وتفتيش حقائبه، فتبين وجود 840 قرص من عقار «البريجابالين»، المدرج بجدول المخدرات.

وقام بالجرد والتحريز محمد حسن سليم، وإسلام موسى، وأحمد عبد الرحيم طايع، بالأمن الجمركي.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى، رقم 31 لسنة 2024، بعد العرض على، رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، عمر خليف.

يأتي ذلك، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، والمطارات، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.