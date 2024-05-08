«التعليم» تتيح نماذج اختبارية لامتحان «العربية» لطلاب «تانية ثانوي»

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أهم الأسئلة والمصطلحات ونماذج اختبارية لامتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي، كتدريب الطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والمقرر أن يؤديه الطلاب غدا.

أهم الأسئلة لامتحان اللغة العربية «تانية ثانوي»

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط، ومعرفة المواصفات وأهم الأسئلة، وحل الاختبار التدريبي كتدريب للطلاب، في إطار توفير جميع مصادر التعلم التي تساعد أبنائنا الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم، وتقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

تدريب الطلاب على نوعيات الأسئلة

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّ الهدف من الاختبارات على تدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، وحلّ الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج، حيث تتنوع الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بمستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق.