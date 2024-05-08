عاجل| الإصابة تضرب إمام عاشور في الأهلي

اشتكى إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة، بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وعلم «الوطن سبورت» أن إمام عاشور اشتكى لطبيب النادي الأهلي، أحمد جاب الله، بعد مباراة الاتحاد السكندري، من وجود إصابة عبارة عن كدمة في القدم.

ويخضع إمام عاشور إلى الأشعة من أجل الإطمئنان على سلامته إلا أن الفحص الطبي المبدئي أثبت عدم وجود إصابة تعيق إمام عاشور من المشاركة في المباريات.

كولر يدرس إراحة إمام عاشور أمام بلدية المحلة

ويدرس مارسيل كولر إراحة إمام عاشور من الظهور بشكل أساسي في تشكيل الأهلي أمام بلدية المحلة، وذلك خوفًا من تفاقم إصابته قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وينوي كولر إجراء تغييرات جذرية في تشكيل الأهلي أمام بلدية المحلة من أجل منح الراحة لبعض الأساسيين قبل نهائي أفريقيا.

وفي سياق متصل، أعلن طبيب النادي الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي إصابة رامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا في لقاء الاتحاد السكندري بينما لم يتحدث نهائيًا عن إصابة إمام عاشور.

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويلعب الأهلي ضد بلدية المحلة في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت المقبل، على استاد المحلة، في إطار مباريات الجولة الـ22 من الدوري.

وتعتبر مباراة بلدية المحلة هي الأخيرة للأهلي قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ حدد الاتحاد الأفريقي يومي 18 و25 من شهر مايو، موعدًا لمبارتي الأهلي والترجي التونسي في ذهاب وإياب نهائي دوري الأبطال.