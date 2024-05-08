قرار كاف يورط الزمالك وبيراميدز ويقدم هدية لـ الأهلي «مستندات»

بات الشارع الكروي المصري، في الوقت الحالي، منشغلا بمعرفة أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بالنسخة المقبلة في ظل الغموض المحيط بهذا الأمر، والتي يأتي تزامنا مع عدم وضوح الرؤية بشأن موعد نهاية بطولة الدوري الممتاز ومعرفة ترتيب الفرق النهائي، والإتجاه الأقرب للاعتماد على نتائج وترتيب الدور الأول للمسابقة لتحديد الفرق المتأهلة للبطولات القارية، خاصة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» سيخاطب نظيره المصري خلال أسابيع قليلة لإرسال أسماء الأندية، غير أن هناك قرارا داخل «كاف» يستند إليه منذ سنوات يقدم هدية للنادي الأهلي، الذي لايزال لم يحسم مصيره بعد من المشاركة في دوري الأبطال، ويورط الزمالك وبيراميدز، اللذان يطمحان في التواجد بالنسخة المقبلة للأبطال.

الأهلي قد يتجنب خناقة الزمالك وبيراميدز الإفريقية بقرار رسمي من كاف

ويكمن قرار «كاف»، الذي يورط الزمالك وبيراميدز ويقدم هدية الموسم لـ الأهلي، في أن ‏الفصل الرابع من المادة 12 من لائحة دوري أبطال إفريقيا، ينص على أن الفائز بلقب دوري الأبطال يجب أن يشارك في النسخة التالية من المسابقة بغض النظر عن مركزه في مسابقته المحلية، وهو ما يشير إلى أن المارد الأحمر سيتأهل مباشرة للنسخة المقبلة من دوري الأبطال، إذا ما نجح في حصد لقب النسخة الحالية من أنياب الترجي التونسي، تاركا الزمالك وبيراميدز في صراع على البطاقة الثانية للأبطال، خاصة أنه لا يمكن أن يشارك ثلاثة أندية من دولة واحدة في دوري الأبطال، بحال تواجد الزمالك وبيراميدز في المركزين الأول والثاني بالدور عند إرسال الفرق المشاركة لـ«كاف».

ويعود السبب وراء ذلك في أن الحد الأقصى هو مشاركة ناديين من دولة واحدة طبقا للفصل الرابع المادة 5 من لائحة دوري أبطال إفريقيا، وإذا حصل الأهلي على لقب النسخة الحالية فسيشارك رسميا بالنسخة المقبلة ويبتعد عن «خناقة» الزمالك وبيراميدز وحسابات التأهل عن بطولة الدوري المصري الممتاز، الذي لم تتحدد معالمه حتى الآن، وفي انتظار قادم الأيام لتحديد المصير النهائي إذا ما تم اللجوء للاعتماد على نتائج الدور الأول للمسابقة.

سيناريو آخر يمنح الأهلي بطاقة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا

وبحال فشل الأهلي في حصد لقب دوري الأبطال على حساب الترجي التونسي، فهناك طريق آخر قد يتأهل من خلاله المارد الأحمر للنسخة المقبلة من البطولة القارية عند الاعتماد على نتائج الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز، فالأهلي يمتلك 24 نقطة من 12 مباراة ومبارياته المتبقية بالدور الأول: (5) «فاركو – الداخلية - طلائع الجيش - بيراميدز - مودرن فيوتشر»، وهو يحتاج إلى تخطي حاجز الـ33 نقطة أي الحصول على 10 نقاط إضافية للتأهل رسميا «أي الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة على الأقل».

سيناريوهات تأهل الزمالك وبيراميدز إلى دوري أبطال إفريقيا

ويمتلك بيراميدز 32 نقطة من 15 مباراة ومبارياته المتبقية: (2) «سموحة – الأهلي»، وسيضمن المشاركة في النسخة المقبلة بدوري أبطال إفريقيا حال جمع نقطتين إضافيتين التعادل ضد سموحة والأهلي أو الفوز على أحدهما، بينما الزمالك يحتاج إلى الفوز في مبارياته المتبقية ليصل إلى النقطة 33، ثم انتظار تعثر الأهلي وبيراميدز أو أحدهما.