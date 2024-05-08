مصدر يكشف سبب عدم احتفال إمام عاشور بهدف كهربا في الاتحاد

برباعية مقابل هدف، حسم الأهلي مواجهة الاتحاد السكندري المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز، ورغم الفوز الكبير، شهدت المباراة حالة من الجدل، كان بطلها إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق.

إمام عاشور الذي حرص على الاحتفال بطرق مميزة ولافتة للنظر في أول 3 أهداف للأهلي التي سُجلت بأقدام كلٍ من وسام أبو علي ورضا سليم وعمر كمال عبد الواحد، لم يحتفل بنفس الطريقة في الهدف الرابع الذي سجله زميله في الفريق وصديقه المقرب محمود عبد المنعم كهربا.

سبب عدم احتفال إمام عاشور بهدف كهربا في مرمى الاتحاد السكندري

الحزن ظهر بشكل كبير على إمام عاشور، خلال جلوسه على دكة البدلاء بعد استبداله في الدقيقة 61 من عمر المباراة، وتحديدا بعد 4 دقائق من تسجيل الفريق السكندري هدفه الوحيد في المباراة.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن» سبب ظهور الحزن على إمام عاشور وعدم احتفاله بهدف كهربا مثل احتفاله بالأهداف الثلاثة الأولى، قائلا: «بالتأكيد أي لاعب بيكون عايز يكمل المباراة، كما أنه تعرض لعتاب بسبب الهدف الذي سكن شباك الأهلي، ولكن لا توجد أي أزمة، الأمر انتهى بنهاية المباراة».

الجماهير تعاتب إمام عاشور بسبب هدف الاتحاد السكندري

وكانت الجماهير وجهت هجوما لإمام عاشور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهدف الذي سكن شباك الأهلي، خاصةً بعدما ظهر اللاعب وهو «يتمشى» في الملعب بينما هناك هجمة خطيرة على مرمى الفريق.

وحرص كهربا على التوجه نحو دكة البدلاء بعد تسجيله هدفا في مرمى الاتحاد السكندري لتوجيه التحية لزميله إمام عاشور، الذي قام بتحيته ولكن لم يحتفل كما هو معتاد.