بعد تشبيهها باللاعب إمام عاشور.. أول تعليق من ميرنا ممدوح

وسط حالة من الضحك والمرح، اعتادت البلوجر ميرنا ممدوح أنّ تشارك متابعيها ببعض الفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع «تيك توك»، إلا أنها تفاجأت بتداول فيديوهاتها التي تشير إلى أنها تشبه إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.

ميرنا ممدوح شبيهة إمام عاشور

«أنا من زمان بعمل فيديوهات وبشاركها على التيك توك لكن دي أول مرة حد يقولي كده وكمان معرفش مين هو اللاعب ده علشان مش بتابع كورة من زمان»، هكذا تحدثت ابنة محافظة الإسكندرية لـ«الوطن»، مشيرة إلى أنها تفاجأت بتصدرها التريند بسبب الشبه الذي جمعها باللاعب إمام عاشور.

ضحك ومرح وخفة ظل، اعتاد عليهم متابعو صاحبة الـ31 عامًا، خلال ظهورها على منصة «تيك توك»، خاصة الجو الذي خلقته بعد التشبيه بلاعب النادي الأهلي: «هو مفيش شبه كبير بينا لكن العنين والحواجب ممكن وصورتي بالفلتر بتخليني شبهه أكثر» على حد تعبيرها.

رد فعل ميرنا بعد تصدرها التريند

«إحنا كده مش هنعرفك يعني.. هو أنت إمام عاشور» كان هذا التعليق الأغرب لـ«ميرنا» من أحد المتابعين: «لما قالوا ليا إني شبه إمام عاشور دخلت وعرفته.. والناس دمها خفيف أوي في التعليقات وكله بيعمل له منشن» حسب ما ذكرته صانعة المحتوى، مشيرة إلى أنها حينما أخبرت والدتها بهذا الأمر، ضحكت وقالت إنه لا يوجد تشابه بينهما سوى العينين فقط.

«الفلتر بيخلينا كلنا شبه بعض ولما طلعت من غير فلتر ماكنتش شبهه خالص» على حد تعبير «ميرنا»، موضحة أنها أدركت أنّ اللاعب معروف للجميع واكتسبت شهرة منه.