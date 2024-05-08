السعودية تكشف عن عقوبات الحج بدون تصريح.. غرامة تصل لـ10 آلاف ريال

يستعد المسلمون في كافة أنحاء العالم لموسم الحج 2024/1445، الذي تضع السعودية القوانين الخاصة به، وسيتم تطبيقها بدءا من 2 يونيو المقبل، وذلك على كل من يتم ضبطهم من دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، وفقا لبيان منشور على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع إكس.

عقوبة الحج بدون تصريح

وأشارت وزارة الداخلية السعودية، إلى أن عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بدون تصريح ستكون غرامة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة، وفقًا للمدد المحددة نظامًا على أن يكون تطبيق العقوبة على كل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج وكل من يضبط من سواء مواطنين أو مقيمين أو زوار داخل النطاق الجغرافي المحدد. أما في حال تكرار المخالفة، تطبق غرامة مالية مضاعفة.

أماكن يحظر التواجد بها بدون تصريح حج

بداية من يوم 2 يونيو وحتى 20 يونيو 2024 يحظر تواجد أي شخص بدون تصريح حج في الأماكن التالية:

- مدينة مكة المكرمة

- المنطقة المركزية

- مناطق المشاعر المقدسة

- محطة قطار الحرمين بالرصيفة

- مراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.

عقوبات التعاون مع المخالفين حال الحج بدون تصريح

- تصل عقوبة كل من يضبط خلال نقل أي مخالف لأنظمة وتعليمات الحج السجن لمدة تصل إلى «6» أشهر

- ودفع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال

- مصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي

- ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة

- منع الناقل المخالف من دخول المملكة العربية السعودية وفقًا للمدد المحددة نظامًا

- تتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين