استعدوا للخماسين.. رياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد خلال ساعات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس الساعات المقبلة، التي بدأت بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم على كل الأنحاء، بقيم تتراوح بين 2 و5 درجات مئوية، إذ شهدت أغلب الأنحاء طقس حار نهارا، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، كما تشهد القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية نشاط للرياح على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب البلاد الساعات المقبلة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة غدا الخميس، في غرب البلاد على فترات متقطعة، ويكون هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وجنوب البلاد.

ويستمر نشاط الرياح يوم الجمعة، على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية على فترات متقطعة، لتشهد كل الأنحاء نشاط الرياح على فترات متقطعة، بدءا من يوم السبت 11 مايو، حتى الاثنين 13 مايو.

درجات الحرارة غدا الخميس 9 مايو

جاءت درجات الحرارة، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.