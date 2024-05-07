هل نعود لارتداء الملابس الشتوية بعد التغير المفاجئ في الطقس؟

تغير جديد يشهده الطقس على مدار الساعات الماضية، بعد عودة درجات الحرارة للانخفاض على عدد من المناطق، بينما شهدت أخرى سقوط أمطار خفيفة، مع نشاط الرياح، ما جعل المواطنين يتساءلون عن الملابس الأنسب لهذا الطقس، وهل نعود إلى ارتداء الملابس الشتوية مرة أخرى؟

«نرجع نلبس شتوي؟»، «نرجع نتقل للأطفال تاني؟»، سؤالان وجههما المواطنون عبر حساب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال الساعات الماضية، في ظل انخفاض درجات الحرارة على بعض الأنحاء ونشاط الرياح، لتحسم الهيئة الجدل في هذا الشأن، فماذا قالت؟

ماذا قالت الأرصاد عن العودة لارتداء الملابس الثقيلة؟

«يجب مراعاة ارتداء الملابس المناسبة عند الخروج ليلا، وفي ساعات الصباح الباكر»، هكذا جاء رد الأرصاد على التعليقات عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، بشأن العودة إلى ارتداء الملابس الشتوية مرة أخرى من عدمه.

استمرار فصل الربيع والتقلبات الجوية حتى 19 يونيو

كانت الهيئة العامة للأرصاد قد أكدت أنّ طقس الأيام المقبلة سيشهد تغييرات على مدار اليوم، ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وهو من سمات فصل الربيع.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن» أن فصل الربيع سينتهي يوم 19 يونيو المقبل، وهو ما ينذر بتغيرات مستمرة وعدم استقرار الأحوال الجوية حتى هذا الموعد.

يقول الدكتور محمود البنتانوني، أستاذ الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي بكلية طب قصر العيني، لـ«الوطن»، أن تخفيف الملابس في فصل الربيع يؤدي إلى العديد من الأمراض، مؤكدا: «يجب ارتداء ملابس متوسطة في الصباح، مع ارتداء جاكيت مع انخفاض درجات الحرارة في المساء من أجل الحماية من الأمراض».

ويضيف: «هذا الأمر يسري على الجميع، خاصةً مع الأمراض الفيروسية التي تنتشر مع فصل الربيع، لكن هناك فئات محددة يكون الأمر أكثر أهمية بالنسبة لهم وهم مرضى السكري والقلب والضغط، وتحديدا مرضى حساسية الشعب الهوائية الذي يمكن أن يتعرضوا لأزمات ربوية شديدة مع التقلبات الجوية».

ويواصل: «الأطفال بالتأكيد من أهم الفئات التي يجب مراعاة كل ذلك معها، كما أن المواطنين يجب أن يتابعوا الأرصاد بشكل دوري في ظل التقلبات الجوية ورياح الخماسين التي تهب من حين لآخر».