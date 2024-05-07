حالة الطقس في الأيام المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب البلاد، أما ليلاً وفي الصباح الباكر، فيسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدلًا على جنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة يوم الأربعاء

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بشكل تدريجي، بقيم تتراوح من 2 إلى 5 درجات، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 مايو 2024.

وأوضحت «الأرصاد» أن الشبورة المائية تنتشر صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتستمر حتى يوم الأربعاء.

سقوط أمطار خفيفة وهبوب رياح وأتربة

وأضافت الأرصاد الجوية أنه هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة يوم الثلاثاء، ويصاحبها نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتستمر خلال الأيام المقبلة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد يوم الخميس.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وجاءت درجات الحرارة الأيام المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 7-5-2024

تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية:

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى.. 30 والصغرى 16 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى.. 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 8-5-2024

- القاهرة والوجه البحري: الحرارة العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 17 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الخميس 9-5-2024

- القاهرة والوجه البحري: الحرارة العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 35 والصغرى 20 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.