«الأرصاد»: ظاهرة جوية أوروبية وراء استقرار حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء الربيعية اللطيفة تسيطر على حالة الطقس اليوم في جميع مدن ومحافظات الجمهورية من شمال البلاد حتى جنوب الصعيد، نظرا لانخفاض درجات الحرارة واستقرارها حول معدلاتها في هذا الوقت من فصل الربيع.

ظاهرة جوية أوروبية

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ الأجواء الربيعية سببها ظاهرة أوروبية، تتمثل في كتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب شرق القارة الأوروبية على البحر المتوسط، بشكل متزامن مع دخول منخفض جوي بارد قادم في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى تغير مصادر الكتل الهوائية لتصبح شمالية معتدلة، بعد أن كانت جنوبية غربية صحراوية، ما ساعد على تكاثر السحب الممطرة على السواحل ومناطق من الصحراء الغربية، وعمل كغطاء سحابي غير ممطر على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري ومنطقة مصر الوسطى وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، حيث حجب أشعة الشمس وساد طقس غائم جزئيا معظم ساعات النهار، ما زاد الأجواء الربيعية اللطيفة.

طقس الأيام المقبلة

وأشارت عضو الأرصاد الجوية، إلى أنّ الأجواء ستظل لطيفة اليوم على الأنحاء كافة، وبداية من الغد نشهد بداية ارتفاعات طفيفة وتدريجية في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.