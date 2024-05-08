تخريج 50 متدربًا من برنامج إعداد الكوادر القيادية في الإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي «إعداد الكوادر القيادية» لعدد 50 متدربًا من العاملين بالديوان العام والأحياء والمديريات والهيئات التابعة للمحافظة، والذي ينظمه مركز الإسكندرية للتدريب ATC، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بتطوير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة العنصر البشري.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن تقديره لللخريجين لما قدموه من مشروعات تخرج تنوعت أفكارها ما بين «التطبيقات التكنولوجية والمشروعات الخضراء وإعادة تدوير المخلفات ورصف الشوارع الترابية في المناطق العشوائية باستخدام بلاط الانترلوك».

واستمع المحافظ للخريجين وتعرف على التفاصيل الخاصة بكل مشروع، وناقش إمكانية تطبيقها على أرض الواقع لتخدم المحافظة وتنعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الإسكندرية: على أتم الاستعداد لدعم تلك المشروعات

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة على أتم الاستعداد لدعم تلك المشروعات وتنفيذها؛ بما يخدم الإسكندرية ويحقق رؤية الدولة في مواكبة التطور التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

قواعد اختيار المتدربين

جدير بالذكر أن المتدربين تم اختيارهم بعد اجتياز المقابلات الشخصية واختبارات متعددة، تضمنت اختبار معلومات عن الإدارة باللغتين العربية والإنجليزية، واختبارا للمعلومات العامة وقدرات الذكاء، فضلًا عن اختبار لغة إنجليزية واختبار حول معلومات التحول الرقمي و«Microsoft Office»، لاختيار كوادر قيادية كفء تسهم في تحسين كفاءة العملية الإدارية.