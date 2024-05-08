عرض منديل ميسي الذي غير تاريخ برشلونة للبيع في مزاد علني.. ما قصته؟

منذ أكثر من 20 عاما، لم يكن يتوقع أكثر المُتفائلين أن هذا الطفل الذي وقع على «منديل» ورقي، سيكون أفضل من ارتدى قميص برشلونة، ليصبح هذا المنديل تاريخيا، ليتم اتخاذ قرار خلال الساعات الماضية ببيعه في مزاد علني.

أعلنت دار«بونهامز»، بيع المنديل في مزاد عبر الإنترنت 17 مايو نيابة عن الوكيل الأرجنتيني، هوراسيو جاجيولي، بسعر يبدأ من 300 ألف جنيه إسترليني.

منديل ميسي الذي غير تاريخ برشلونة معروض في مزاد علني

بدأ ميسي مشواره مع برشلونة في سبتمبر 2000 عندما كان يبلغ من العمر 13 عامًا، لكن بحلول ديسمبر، شعر والده خورخي بالإحباط بسبب عدم التزام النادي تجاه ابنه.

اتخذ المدير الرياضي للنادي حينها، كارليس ريكساتش، الخطوة الحاسمة، حيث أخرج منديلًا مقاس 16.5 سم × 16.5 سم، بينما كان يتواجد داخل نادي بومبيا للتنس بصحبة جوزيب مينجويلا، مستشار الانتقالات للنادي، وجاجيولي، الوكيل الأرجنتيني الذي جلب ميسي إلى برشلونة.

ما قصة منديل ميسي الذي صنع أسطورته في برشلونة؟

كتب ريكساتش على المنديل: «في برشلونة، في 14 ديسمبر 2000 وبحضور مينجيلا وهوراسيو، وافق كارليس ريكساتش، المدير الرياضي لبرشلونة، بموجب هذا، تحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي آراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب ليونيل ميسي، بشرط أن نلتزم بالمبالغ المتفق عليها»، وجرى التوقيع على المنديل من قبل ريكساتش ومينجويلا وجاجيولي، وبارك رئيس برشلونة جوان جاسبارت الاتفاق.

ويعتبر ميسي من أساطير كامب نو، حيث سجل 672 هدفًا للنادي، وفاز بـ4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و10 ألقاب للدوري الأسباني.

من جانبه قال إيان إيلنج، رئيس قسم الكتب والمخطوطات الفاخرة في بونهامز نيويورك: «هذا أحد أكثر العناصر إثارة التي تعاملت معها على الإطلاق، إنه منديل ورقي، لكنه المنديل الأشهر في مسيرة ليونيل ميسي».

وأضاف: «لقد غير هذا المنديل حياة ميسي، ومستقبل نادي برشلونة، وكان له دور فعال في منح بعض من أروع لحظات كرة القدم لمليارات المشجعين حول العالم».

ميسي، الذي يلعب حاليًا لفريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، يملك في جعبته ثماني جوائز الكرة الذهبية، كما فاز بكأس العالم مع الأرجنتين في عام 2022.