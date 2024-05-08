هيئة المجتمعات العمرانية تعلن الأوراق المطلوبة لحجز شقق وأراضي بيت الوطن

فتح اليوم الأربعاء التقديم على حجز وحدات سكنية وأراض بمشروع بيت الوطن من هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمُخصصة للمصريين المقيمين بالخارج، تلبية لرغبتهم في تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

بيت الوطن من هيئة المجتمعات العمرانية

ووفقًا لكراسة الشروط المُعلنة من وزارة الإسكان، فإن حجز بيت الوطن من هيئة المجتمعات العمرانية، يستمر لمدة 15 يومًا بداية من الأربعاء 8 مايو الجاري، على الوحدات السكنية والأراضي في الأماكن التالية:

أماكن طرح بيت الوطن

- مدينة العلمين الجديدة.

- الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- مدن أكتوبر.

- الشيخ زايد.

- القاهرة الجديدة.

- العبور وبدر.

حزمة متنوعة من الوحدات السكنية

شدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على ضرورة الالتزام بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمصريين في الخارج، والعمل على توفير حزمة متنوعة من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، كذلك توفير أراضٍ بجميع المدن الجديدة، للتيسير على المواطنين، وزيادة الرقعة السكانية إلى 15%.

المستندات المطلوبة لحجز بيت الوطن

- صورة من جواز السفر المصري للمتقدم للحجز.

- صورة من جواز سفر الأبناء والزوجة.

- صورة من تصريح الإقامة في الدولة الأجنبية.

- مستند يثبت الحالة الاجتماعية مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة.

مساحات شقق بيت الوطن

وتبدأ مساحات شقق بيت الوطن من هيئة المجتمعات العمرانية، من 120 مترًا مربعًا وتصل إلى 220 مترًا مربعًا، بينما تختلف مساحات الفيلات المطروحة بالعاصمة المدنية الإدارية الجديدة حسب الأسعار، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الـ 10 من مشروع بيت الوطن.