رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

موعد تسليم وحدات مشروع جنة «بيت الوطن» بمدينة 6 أكتوبر.. تفاصيل مهمة

كتب:

كريم روماني
03:51 ص | السبت 13 يناير 2024
جانب من الوحدات السكنية - صورة أرشيفية

جانب من الوحدات السكنية - صورة أرشيفية

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد تسليم وحدات مشروع جنة «بيت الوطن» بمدينة 6 أكتوبر، موضحة أنه تم تخصيص أيام لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة، على أن يتم التسليم لصاحب الشأن، أو وكيله في الموعد المحدد.

موعد تسليم وحدات مشروع جنة «بيت الوطن»

- تسليم وحدات العمارة رقم 113 يوم الأحد 14/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 114 يوم الاثنين 15/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 115 يوم الثلاثاء 16/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 116 يوم الأربعاء 17/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 117 يوم الخميس 18/1/2024 

- تسليم وحدات العمارة رقم 118 يوم الأحد 21/1/2024

- تسلم وحدات العمارة رقم 119 يوم الاثنين 22/1/2024

- تسلم وحدات العمارة رقم 120 يوم الثلاثاء 23/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 123يوم الأربعاء 24/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 124 يوم الأحد 28/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 125 يوم الإثنين 29/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 126 يوم الثلاثاء 30/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 127 يوم الأربعاء 31/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 128 يوم الخميس 1/2/2024.

- تسليم وحدات العمارة رقم 129 يوم الأحد 4/2/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 130 يوم الاثنين 5/2/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 131 يوم الثلاثاء 6/2/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 132 يوم الأربعاء 7/2/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 133 يوم الخميس 8/2/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 134 يوم الأحد 11/2/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 135 يوم الإثنين 12/2/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 136 يوم الثلاثاء 13/2/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 137 يوم الأربعاء 14/2/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 139يوم الخميس 15/2/2024.

- تسليم وحدات العمارة رقم 140 يوم الأحد 18/2/2024

 

 

 

اقرأ المزيد:

«الإسكان»: أدخلنا خدمات متعددة لتوفير انتقال المواطنين إلى العاصمة الإدارية

وزير الإسكان: الانتقال للعاصمة الإدارية يهدف لتغيير أسلوب العمل وطبيعة الموظفين

تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المقرر طرحها قريبا.. موعد الطرح وطريقة التقديم

«التعاون الدولي» توقع منحتين مع سويسرا بـ19 مليون دولار لصالح وزارة الإسكان

«الإسكان» تتعاون مع شركات عالمية لإنتاج مستلزمات مشروعات المياه والصرف
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.