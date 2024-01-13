موعد تسليم وحدات مشروع جنة «بيت الوطن» بمدينة 6 أكتوبر.. تفاصيل مهمة

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد تسليم وحدات مشروع جنة «بيت الوطن» بمدينة 6 أكتوبر، موضحة أنه تم تخصيص أيام لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة، على أن يتم التسليم لصاحب الشأن، أو وكيله في الموعد المحدد.

موعد تسليم وحدات مشروع جنة «بيت الوطن»

- تسليم وحدات العمارة رقم 113 يوم الأحد 14/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 114 يوم الاثنين 15/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 115 يوم الثلاثاء 16/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 116 يوم الأربعاء 17/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 117 يوم الخميس 18/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 118 يوم الأحد 21/1/2024

- تسلم وحدات العمارة رقم 119 يوم الاثنين 22/1/2024

- تسلم وحدات العمارة رقم 120 يوم الثلاثاء 23/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 123يوم الأربعاء 24/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 124 يوم الأحد 28/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 125 يوم الإثنين 29/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 126 يوم الثلاثاء 30/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 127 يوم الأربعاء 31/1/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 128 يوم الخميس 1/2/2024.

- تسليم وحدات العمارة رقم 129 يوم الأحد 4/2/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 130 يوم الاثنين 5/2/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 131 يوم الثلاثاء 6/2/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 132 يوم الأربعاء 7/2/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 133 يوم الخميس 8/2/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 134 يوم الأحد 11/2/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 135 يوم الإثنين 12/2/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 136 يوم الثلاثاء 13/2/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 137 يوم الأربعاء 14/2/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 139يوم الخميس 15/2/2024.

- تسليم وحدات العمارة رقم 140 يوم الأحد 18/2/2024