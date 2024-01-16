مصادر بـ«الإسكان»: نستعد لطرح المرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن 

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن نجاح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تسويق مشروع بيت الوطن لتوفير أراضي سكنية للمصريين في الخارج بالمدن الجديدة، مشيرة إلى أن عدد قطع الأراضي السكنية التي جرى طرحها مؤخرًا خلال الطرح الأخير بالمرحلة التاسعة، والتي انتهت قبل عدة ساعات، بلغ 2275 قطعة، وتم حجز نحو 2526 قطعة، ولم يتبق من الطرح الأخير سوى 251 قطعة فقط في ثلاث مدن فقط.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن عدد المتقدمين لحجز قطع الأراضي بالمرحلة التاسعة بمشروع بيت الوطن بـ 14 مدينة، ممن قاموا بتحويل الحوالات المالية بالدولار الأمريكي، بلغ 600 ألف حوالة بنكية، مشيرة إلى أنه هناك نحو 4000 مصري يعيش بالخارج ما زالوا يتطلعون للحصول على قطعة أرض بمشروع بيت الوطن خلال الطرح الجديد بالمرحلة العاشرة.

واستبعدت المصادر طرح مرحلة تكميلية بمشروع أراضي بيت الوطن، مؤكدة أن الطرح القادم بالمرحلة العاشرة ببيت الوطن للمصريين في الخارج سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المصريين بالخارج.

كل المصريين في الخارج، ناشدوا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ضرورة منح المتقدمين لحجز الوحدات السكنية والأراضي بمشروعات الوزارة، حزمة تيسيرات في السداد، للتسهيل عليهم، ولجذب شريحة كبيرة من المصريين بالخارج للاهتمام بشراء الأراضي لبناء مسكن مناسب لهم ولأولادهم فور عودتهم من الخارج.

توفير حزمة متنوعة من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد شدد على ضرورة الالتزام بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمصريين في الخارج، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والعمل على توفير حزمة متنوعة من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، كذلك توفير أراضٍ بجميع المدن الجديدة، للتيسير على المواطنين، وزيادة الرقعة السكانية إلى 15%.