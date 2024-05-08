الأرصاد تحذر من تدهور الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية غدا

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن تدهور الرؤية الأفقية غدا الخميس الموافق 9 مايو، إذ يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويكون الطقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حارا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

الأرصاد تحذر المواطنين من تدهور الرؤية الأفقية غدا

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح غدا الخميس، التي تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

أتربة عالقة واضطراب في الملاحة البحرية

وتوقعت «الأرصاد» أن يكون هناك فرص لتكون أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد، يصاحبها اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط بسرعة رياح تتراوح من 50 لـ 60 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و3 أمتار.

موعد سقوط الأمطار الأيام المقبلة

كما توقعت «الأرصاد» سقوط أمطار خفيفة يوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.