تغير حالة الطقس بعد شم النسيم.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر تبدأ الأربعاء.. عاجل

أجواء ربيعة معتدل بامتياز تسود اليوم في ظل الاحتفال بعيد شم النسيم 2024، إلا أنّ هيئة الأرصاد الجوية حذّرت من ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بشكل تدريجي، بقيم تتراوح من 2 إلى 5 درجات، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 مايو 2024.

وحذّرت «الأرصاد» من 3 ظواهر جوية تبدأ يوم الأربعاء المقبل، بما في ذلك تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، وهبوب الرياح وارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء

وتوقعت الأرصاد الجوية انتشار الشبورة المائية صباح الأربعاء على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت «الأرصاد» أنّه تنشط الرياح يوم الأربعاء، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 8-5-2024

وتأتي درجات الحرارة يوم الأربعاء، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: الحرارة العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 17 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.