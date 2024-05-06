تغير حالة الطقس بعد شم النسيم.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر تبدأ الأربعاء.. عاجل
كتب:
صفية النجار
05:56 م | الإثنين 06 مايو 2024
ارتفاع درجات الحرارة
أجواء ربيعة معتدل بامتياز تسود اليوم في ظل الاحتفال بعيد شم النسيم 2024، إلا أنّ هيئة الأرصاد الجوية حذّرت من ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بشكل تدريجي، بقيم تتراوح من 2 إلى 5 درجات، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 مايو 2024.
وحذّرت «الأرصاد» من 3 ظواهر جوية تبدأ يوم الأربعاء المقبل، بما في ذلك تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، وهبوب الرياح وارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء.
الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء
وتوقعت الأرصاد الجوية انتشار الشبورة المائية صباح الأربعاء على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية.
وأضافت «الأرصاد» أنّه تنشط الرياح يوم الأربعاء، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
درجات الحرارة يوم الأربعاء 8-5-2024
وتأتي درجات الحرارة يوم الأربعاء، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية على النحو التالي:
- القاهرة والوجه البحري: الحرارة العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.
- جنوب سيناء العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.
- شمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 17 درجات مئوية.
- جنوب الصعيد العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.