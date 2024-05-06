الاضطرابات مستمرة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا الثلاثاء

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الاضطرابات الجوية على بعض مناطق الجمهورية غدا الثلاثاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

3 ظواهر جوية

وأوضحت «الأرصاد» في بيان لها، منذ قليل، أنه من المتوقع أنّ تسود 3 ظواهر جوية على بعض المناطق، وهي:

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: الحرارة العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 30 والصغرى 16 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.