«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس في شم النسيم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة تُبشّر بأجواء ربيعية لطيفة؛ للاستمتاع بعطلة شم النسيم على القاهرة والسواحل وجميع أنحاء الجمهورية، بسبب انخفاض درجات الحرارة؛ لتصبح حول المعدلات الطبيعية في الأسبوع السادس من فصل الربيع.

طقس ربيعي لطيف

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ الطقس سيكون لطيفًا ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، للراغبين فى قضاء يوم العطلة على الشواطئ، كما سيكون لطيفًا على القاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا وصولا إلى شمال وجنوب الصعيد، إذ يسود طقسٌ غائمٌ جزئيًا مع نشاطٍ للرياح الشمالية الغربية، الذى يعمل على تلطيف حرارة الطقس، خلال فترات الظهيرة للراغبين في الانطلاق للتنزه في الحدائق والمنتزهات، في حين مع بداية ساعات المساء يسود طقس مائل للبرودة على كل الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المسجلة اليوم الاثنين على القاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية، جاءت كالتالي:

القاهرة: الحرارة العظمى 28 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 29 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 28 الصغرى 16

بنها: العظمى 27 الصغرى 17

دمنهور: العظمى 27 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 27 الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 29 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 28 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 29 الصغرى 14

السويس: العظمى 28 الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 24 الصغرى 15

مطروح: العظمى 23 الصغرى 15

العلمين: العظمى 23 الصغرى 15