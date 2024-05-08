وظائف خالية في بنك القاهرة لراغبي العمل بالمجال المصرفي.. اعرف الشروط

تعد وظائف البنوك من أكثر الوظائف التي يحرص الخريجون وبشكل خاص خريجي كليات التجارة على البحث عن وظائف خالية بها، حرصا منهم للحصول على فرص عمل تكون مناسبة لهم وبمرتبات شهرية ثابتة تساعدهم على تحقيق الاستقلال المادي، ويحرص بنك القاهرة على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل بالمجال المصرفي، ما جعله يعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن عن وظائف خالية يمكن التقديم لها.

وأوضح بنك القاهرة كافة التفاصيل الخاصة ب وظائف بنك القاهرة المطلوبة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية في بنك القاهرة والشروط المطلوبة ومسؤوليات العمل، والتي جاءت كالتالي:

مسؤوليات العمل في وظائف بنك القاهرة

- توجيه وقيادة تصميم القنوات الرقمية المتكاملة لضمان تنفيذ مشاريع القنوات الرقمية بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيقات الهاتف المحمول.

- قيادة فريق متعدد الوظائف داخليًا وخارجيًا (البائعين) في تقديم استراتيجية القنوات الإلكترونية.

- قيادة تصميم وتخطيط وتنفيذ جميع المبادرات والمشاريع الرقمية.

- قيادة فريق القنوات لدفع اعتماد القنوات المقدمة المختلفة وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية المحددة مسبقًا والمتفق عليها.

- قيادة جميع مبادرات توليد العملاء المحتملين عبر الإنترنت.

- تحسين ميزات منتجات القنوات الإلكترونية واقتراحها.

- قيادة تنفيذ خطط المشاريع الرقمية.

- الاتصال بتكنولوجيا المعلومات لتقديم قدرات جديدة.

- قياس المنتجات الإلكترونية والرقمية للبنك مقابل المنافسة، والبحث عن أحدث الحلول في السوق.

- توثيق القدرات الحالية والمشهد التنافسي وترجمتها إلى حالات استخدام العملاء.

- تقييم واختيار البائعين للمنتجات الرقمية بما يتماشى مع الإدارات المعنية الأخرى.

- التأكد من أن أسعار المنتجات والخدمات تتماشى مع الاستخدام والاعتماد.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك القاهرة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على شهادة جامعية في مجال ذي صلة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من 7 إلى 10 سنوات.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة مصرفية قوية في مجال البيع بالتجزئة.

- أن يكون لديه القدرة على تطوير خطط المشروع وقيادة فرق متعددة الوظائف في إدارة المشروع وقيادته نحو النجاح.

- القدرة على العمل كجسر بين التكنولوجيا والأعمال.

- القدرة على تحديد الأولويات وإدارة المهام المتعددة.

- القدرة على الجمع بين أجزاء مختلفة من المنظمة وتغيير العقلية وإعادة هندسة العمليات.

- أن يكون لديه مجموعة مهارات تجارية واسعة النطاق لفهم تأثير الحلول التكنولوجية على الأعمال.

- المعرفة بأنظمة الهاتف المحمول والبروتوكولات والشبكات ومنصات الأمان.

- المعرفة بتقنيات الإنترنت والبروتوكولات، ومنصات الأمان.

- المعرفة بأنظمة الدفع الإلكتروني ومعالجة المعاملات.

- أن يكون لديهم خبرة تكنولوجية واسعة النطاق لتعلم وتقييم الأنظمة والتقنيات الجديدة.