وظائف شاغرة للشباب في مطعم مشهور بالجيزة.. رواتب وحوافز شهرية مجزية

كشفت محافظة الجيزة عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن تنظيم ملتقى توظيفي لإتاحة فرص عمل للشباب بأحد المطاعم المشهورة بحضور مسؤول الموارد البشرية يوم الثلاثاء المقبل 14 مايو بدءا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

الوظائف المطلوبة

وأوضحت محافظة الجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نوعية الوظائف المطلوبة وهي كالتالي: « مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - مشرف وردية - مشرف مطبخ - متدرب إداري - منسق علاقات عامة بالمطعم - مراقب جودة - كاشير - عضو فريق مطعم «خريجين أو طلبة » باريستا - موظفين كول سنتر (خريجين أو طلبة) فنيين صيانة مطعم - سائقين - أولى وثانية.

الشروط المطلوبة والمزايا

وحدد جهاز رعاية وتشغيل الشباب الشروط والمزايا المطلوبة للمتقدمين لشغل الوظائف كالتالي: «السن من 18 إلى 30 والإداري حتى 40 سنة - موقف محدد من التجنيد - رواتب مجزية - بدل وجبة - حوافز شهرية - تأمينات اجتماعية».

طرق تقديم الطلبات

وطالبت محافظة الجيزة الراغبين بالتقديم للتعيين لوظائف المطلوبة للأمن والحراسة بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، وحددت طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825».