وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة الغربية.. رواتب مجزية لجميع المؤهلات

كشف بيان وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة الغربية، توافر نحو 111 فرصة عمل لأبناء المحافظة برواتب مجزية تصل إلى 6 آلاف جنيه، فضلًا عن تأمينات طبية واجتماعية، بخبرة ودون خبرة للشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 20 وحتى 40 عامًا، وذلك ضمن خطة الوزارة للقضاء على البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة الغربية، وكيفية التقديم لها، والراتب، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

فرص عمل الغربية اليوم

وتضمن إعلان وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة الغربية، توافر فرص عمل في شركة ملابس بالمحلة الكبرى، إذ أعلنت حاجتها إلى 5 عمال سنجر، و5 عمال أوفر، و2 بائع، و2 خدمة عملاء من الحاصلين على مؤهلات عليا أو متوسطة، وخبرة سنة، بينما يحدد الراتب حسب المقابلة، على أن يتم التقديم من خلال الاتصال بالمدير المسؤول على الرقم «01091348127».

12 فرصة عمل بمستشفى

وأوضح بيان وظائف وزارة العمل 2024 في المحلة الكبرى، حاجة مستشفى القدس لـ 10 أشخاص للعمل كتمريض شريطة الحصول على مؤهل عالٍ من الجنسين، فضلًا عن 2 عامل نظافة، إذ يحدد الراتب حسب المقابلة، على أن يتم التقديم من خلال الاتصال بالمدير المسؤول على الرقم «01220530480».

وظائف وزارة العمل 2024

وبحسب بيان وظائف وزارة العمل 2024، فإنّ جامعة السلام بكفر الزيات بمحافظة الغربية، تطلب 35 موظفًا كالآتي:

مطلوب 5 موظفات استقبال عام.

مطلوب 10 عمال خدمات من الجنسين.

مطلوب 10 أفرد أمن.

مطلوب 5 فنيين صيانة.

مطلوب 5 فنيين كهرباء.

وتتضمن شروط الحصول على فرص العمل في تلك الوظائف؛ الحصول على مؤهل عال للموظفين، وخبرة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وأعمار تبدأ من 25 وحتى 35 عامًا، فيما يبلغ الراتب نحو 6 آلاف جنيه، على أن يتم التقديم لتلك الوظائف من خلال الاتصال بالمدير المسؤول داليا عبد المعز عبر الرقم «01018646246».

25 فرصة عمل في محل حلويات

وكشف أحد محال الحلويات، عن حاجته إلى 5 مساعد شيف، و10 شيف غربي وشرقي، خبرة 5 سنوات، و5 بائعين، و5 عمال عاديين، وذلك لحملة المؤهلات المتوسطة، الذين تتراوح أعمارهم من 23 وحتى 40 سنة، براتب 6 آلاف جنيه، إذ يتم التقديم من خلال الاتصال بالمدير المسؤول عبر الرقم «01069041045».

فرص عمل في المحلة الكبرى

وتتوافر 20 فرصة عمل للشباب في مصنع للكرتون بالمحلة الكبرى، إذ يطلب 5 أفراد أمن بخبرة سنة، و10 عامل أرضية، و10 عامل تغليف ممن ليس لديهم مؤهل أو حملة المؤهلات المتوسطة، وخبرة تتراوح بين 3 وحتى 5 سنوات للأعمار بين 20 وحتى 40 عامًا، إذ يحدد الراتب حسب المقابلة، على أن يتم التقديم من خلال التواصل مع المدير المسؤول عبر الرقم «01103204124».