وظائف خالية بـ3 شركات.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف خالية في عدة شركات، بالتعاون مع مبادرة توظيف مصر ومؤسسة ميكروسوفت وكير مصر، لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب تلبي احتياجتهم.

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة بالشركات، والتي تأتي على النحو التالي:

وظائف شركة جيو للخدمات التعليمية

تطلب شركة جيو للخدمات التعليمية شباب للتعيين في وظيفة جرافيك ديزاينر، بالشروط الأتية:

- أن يكون من سكان محافظة كفر الشيخ.

- لديه خبره لا تقل عن سنتين.

الحقوق والمميزات:

- مرتبات مجزية.

8 ساعات عمل.

- مكافآت وحوافز شهرية وسنوية وزيادات سنوية.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/vvr1YU7DBv

شركة تيكو للاستثمارات السياحية

تطلب شركة تيكو للاستثمارات السياحية شباب للتعيين في المجالات الأتية:

- ويتر.

- كابتن.

- مشرف صالة.

- بارسيتا.

- استيورد.

- شيف.

- مشرف مطبخ.

شروط الوظيفة

- السن لا يقل عن 18 سنة.

- موقف واضح من التجنيد.

الحقوق والمميزات

- مرتبات مجزية.

- فرص ترقيات حسب الخبرة وسرعة التعليم.

- تأمين طبي.

- تأمين اجتماعي.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/Wm4q9pckmY

وظائف شركة ميجا

تطلب شركة ميجا مدير مكتب شامل لأعمال السكرتارية لشركة منشأة حديثا في مصر، بالشروط الآتية:

1- B2-C1 باللغة الإنجليزية نطقًا وكتابة.

2- مهارة طباعة عالية وسرعة باللغة الإنجليزية والعربية زائد excel.

3- السن لا يزيد عن 35 سنة أنثى غير متزوجة.

5- الخبرة غير ضرورية.

6- مظهر قابل للتمثيل.

7- معرفة محاسبية.

للتقديم على الوظيفة يرجى ملء النموذج التالي: https://forms.office.com/r/Z5jwYQYYMm