تفاصيل وظائف وزارة العمل في جنوب سيناء.. التخصصات المطلوبة والشروط

يرغب كثير من الشباب بمختلف المحافظات في الحصول على فرص عمل بالفنادق السياحية بمحافظة جنوب سيناء، وزفت وزارة العمل بشرى بهذا الشأن من خلال إعلان وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة جنوب سيناء، والذي كشفت خلاله حاجة أحد الفنادق والمنتجعات السياحية لعددٍ من الموظفين من مختلف المؤهلات.

وفي السطور الآتية، تكشف «الوطن» تفاصيل وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة جنوب سيناء، وكيفية التقديم للحصول على فرص العمل المعلن عنها، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل تلك الوظائف.

وظائف وزارة العمل 2024 جنوب سيناء

ووفقًا لبيان وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة جنوب سيناء، فإنّ قرية وفندق أميرة برأس سدر، يطلب الآتي:

موظف إشراف داخلي.

2 منقذ.

3 مراقبين أمن.

3 عمال زراعة.

2 عمال تحضير وتجهيز.

3 مساعدين مضيف.

1 موظف استقبال.

شروط فرص العمل في جنوب سيناء

وكشف البيان، شروط وظائف جنوب سيناء، وشملت حملة المؤهلات العليا والمتوسطة بأعمار لا تزيد على 25 عامًا، ويمتلك كل منهم خبرة سنة في المجال المطلوب، على أن يحدد الراتب حسب المقابلة، فيما يجرى التقديم على هذه الفرص من خلال الاتصال بالمدير المسؤول عبر الرقم «01226033714».

جاء ذلك ضمن نشرة التشغيل النصف شهرية التي أعلنتها وزارة العمل في بيان لها؛ لتوفير نحو 3 آلاف و408 وظائف للشباب في مختلف المحافظات؛ بهدف القضاء على البطالة، وتشجيع الشباب على العمل في شركات القطاع الخاص.