ختام مشروع «دوائر الإبداع 3» في الفيوم وبني سويف والمنيا السبت المقبل

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بالشراكة مع اتحاد المراكز الثقافية الوطنية الأوروبية برئاسة البروفسير دافيد سكالماني، حفل ختام مشروع «دوائر الإبداع 3» لتنمية وإعداد المدير الثقافي في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، وذلك يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الخامسة عصرًا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

المشروع يستهدف تنمية الصناعات الثقافية

وقال هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن مشروع دوائر الإبداع في نسخته الثالثة هو خطوة هامة في تفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعه المجلس الأعلى للثقافة مع اتحاد المراكز الثقافية الأوروبية «EUNIC» في أغسطس الماضي، والذي استهدف تنمية الصناعات الثقافية وتحسين المناخ العام للاقتصاد الإبداعي في مصر، وخلق فرص العمل، وتحفيز دورة رأس المال، عبر تقديم الدعم التدريبي والمالي الملائم للتطوير المؤسسي. مما ينعكس بالضرورة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة وزارة الثقافة في اتصالها بخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تضمنت (دعم الصناعات الثقافية) كهدف استراتيجي، والمشروع ممول من الاتحاد الاوروبي واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

وذكر دافيد سكالمانى، مدير المعهد الثقافي الإيطالي، الشريك الرئيسي للبرنامج الثقافي الأوروبي المصري، إنه في إطار «دوائر الإبداع» تمكن الممارسون الثقافيون من الحصول على الأدوات المناسبة اللازمة لتنفيذ برامجهم الخاصة، وهي مشاريع مستقلة، من خلال التدريب والإرشاد حول موضوعات مثل إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي والمالي والتسويق وغيرها.

فعاليات ختام مشروع «دوائر الإبداع 3»

وتتضمن فعاليات حفل الختام كلمات افتتاحية للدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، والدكتور دافيد سكالمانى رئيس اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية، ومحمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة.

كما يشمل الحفل تكريم الشركاء، وهم عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، وضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد، والدكتور محمد أمان نائب رئيس مكتبات مصر العامة، وأمل عليوة مديرة مكتبة مصر العامة بالمنيا، ورشا الفقي المدير السابق للإدارة العامة للتنظيم والإدارة، فضلا عن المشاركين في المشروع من المدربين والخبراء.

ويتخلل الحفل فقرة موسيقية تقدمها فرقة ملوي للفنون الشعبية، وينتهي بالإعلان عن المشاريع الفائزة بمنحة «دوائر الإبداع 3».