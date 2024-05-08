مستشار الرئيس الفلسطيني: نتنياهو المستفيد الوحيد من الأحداث الجارية في غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن العالم بأكمله يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي وقفًا شاملًا دائما وفوريًا، باستثناء دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

المستفيد الوحيد من هذه الأحداث في غزة هو نتنياهو

وأكد «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن المستفيد الوحيد من تعثر المفاوضات بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، وبرنامجه القائم على تهجير الفلسطينيين وإنكارهم الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية.

إسرائيل تغلق معبر رفح وكرم أبو سالم

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، أن من اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي نتنياهو كان واضحا، عندما قال على سكان قطاع غزة أن يأخذوا اتجاه الجنوب، موضحا أنه كان يعني الخروج من القطاع، لافتا إلى أن ليس من الطبيعي أن إسرائيل تغلق معبر رفح وكرم أبو سالم، وفي اليوم الثاني مباشرةً تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن اكتمال مشروع الرصيف العائم الذي تقيمه داخل قطاع غزة.

وأشار إلى أن لا ضمان للولايات المتحدة أو إسرائيل، موضحا أن كلاهما ينزعان من نزعة عدوانية، تنكر الشعب الفلسطيني، وتنكر حقوقه.