وظائف شاغرة برواتب تصل لـ6 آلاف جنيه.. الشروط ورابط التقديم

كشف موقع «توظيف مصر» عن حاجة بعض شركات القطاع الخاص لتوظيف عمال لديها في مجال مندوب مبيعات، و«كاشير»، وذلك مقابل الحصول على رواتب مجزية تصل إلى 6 آلاف جنيه.

مندوب مبيعات

وبحسب الموقع، تطلب شركة سومان للتجارة مندوب مبيعات مسؤول عن البحث عن عملاء جدد ومقابلتهم وتعريفهم بمنتجات وخدمات الشركة، ومتابعة مجريات العملية التسويقية مع العملاء حتى إتمام البيع، وذلك بالشروط الآتية:

- مستوى الخبرة.. خبرة متوسطة من سنة إلى ‎سنتين.

- يشترط رخصة قيادة خاصة.

- الجنس المطلوب.. ذكر.

- اللغة الإنجليزية.. أساسيات.

- السن المطلوب.. من 23 إلى 70 سنة.

- المؤهلات المطلوبة.. حاصل على شهادة جامعية أو شهادة ثانوية عامة كحد أدنى.

- يفضل من له خلفية هندسية.

- نوع الوظيفة.. يوم كامل.

مميزات الوظيفة

وتتضمن مميزات الوظيفة ما يلي:

- الراتب الأساسي.. يبدأ من 5 آلاف حتى 6 آلاف جنيه.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير مواصلات (نوفر بدل مواصلات).

وللتقديم على الوظيفة يمكنك الدخول على موقع توظيف مصر من هنـــــا.

وظائف كاشير هايبر ماركت

كما تطلب الشركة عمالا لشغل وظائف كاشير هايبر ماركت، وفقا للشروط التالية:

- اللغة الانجليزية.. أساسيات.

- السن المطلوب.. من 21 إلى 30 سنة.

- الحاسب الآلي.. أساسيات.

- المؤهل المطلوب.. مؤهل عالٍ.

- الراتب الأساسي.. قابل للتفاوض.

- نوع الوظيفة.. يوم كامل.

مميزات الوظيفة

وتتمثل مميزات الوظيفة فيما يلي:

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير سكن (سكن تابع للشركة).

- تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

ويمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على الرابط من هنـــــا.