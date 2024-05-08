علامة جلدية تظهر على جسمك تشير إلى الإصابة بهذا المرض.. اذهب للطبيب فورا

الزوائد الجلدية لا تٌسبب خطورة في الغالب، إلا في حالة واحدة وجب الانتباه والحذر منها، لأنها ربما تكون دلالة على الإصابة بالسرطان، في حالة ظهورها بهذا اللون، الأمر الذي يسبب خطورة على جسم الإنسان.

تظهر الزوائد الجلدية في أماكن متفرقة من الجسم، وتزداد نسبة حدوثها بين الرجال والنساء، وتزداد في حالة التقدم بالعمر، ويحدث نتيجة الإصابة بالسمنة أو بمرض السكري، وفقًا لما أشارت إليه الدكتورة إيمان سند، استشاري أمراض الجلدية خلال حديثها لـ«الوطن».

متى تكون الزوائد الجلدية سرطانية؟

تكون الزوائد الجلدية مٌسرطنة في حالة الإشارة إليها بـ«الآفات الجلدية»، التي عادة تظهر على شكل بقع مقشرة، تتراوح في اللون من البني إلى الوردي الداكن، ويكثر انتشارها وشيوعها على الوجه ومنطقة أسفل الذراعين واليدين أيضًا، خاصة لدى الأشخاص أصحاب البشرة البيضاء بعد تعرضهم لحروق أشعة الشمس وفقًا لوزارة الصحة.

وعن مدى خطورة الزاوئد الجلدية، قالت إيمان سند، إن بعض الدراسات أشارت إلى أن الزوائد الجلدية ليست خطيرة، وإنما ترتبط بمجموعة من الأمراض الفيروسية، إلا أن هذا لم يثبت بشكل فعلي، فظهور هذه الزوائد الجلدية لا ترتبط بأي أمراض خطيرة، أو تسبب أي نوع من الأمراض.

ومن جانبه، أشار موقع «مايو كلينك» أنه يمكن للشخص زيارة الطبيب، في حالة التهاب هذه الزوائد أو نزيفها عند احتكاكها في ملابسك، وكذلك عند ملاحظة أي تغيرات غير مفهومة على جلدك، مثل تقرحات أو الزوائد، وتنمو بسرعة وتنزف ولا تلتئم، فربما تكون هذه التغيرات دلالة على الإصابة بسرطان الجلد.