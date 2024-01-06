فيروس ينتشر عبر حمامات السباحة.. أسباب الإصابة بعين السمكة وطرق العلاج

عين السمكة هي عدوى جلدية، تحدث نتيجة الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري المعروف باسم HPV، وهو فيروس شديد العدوى ينتقل من شخص لآخر عن طريق الاتصال المباشر، وتكون عين السمكة بلون الجلد في بعض الأحيان، أو باللون البني أو الرمادي في آحيان أخرى، بحسب ما أوضحه موقع healthline.

أسباب حدوث عين السمكة

ولمعرفة أسباب ظهور عين السمكة وكيفية الوقاية والعلاج منها، قال الدكتور محمد شلبي، استشاري الامراض الجلدية، أن عين السمكة تتشكل بظهور نتوءات حميدة بارزة وخشنة، وتظهر في مناطق متفرقة من الجلد مثل الوجه واليدين والقدم والأعضاء التناسلية، ولا يقتصر الإصابة بها على فئة عمرية محددة، ولكنها أكثر شوعًا بين الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة كالأطفال وكبار السن، وتسبب آلامًا أثناء الوقوف والحركة.

وأضاف شلبي في تصريح لـ «الوطن»، أن عين السمكة تحدث نتيجة الإصابة بفيروس HPV الذي يصيب الجسم عن طريق جروح بسيطة، ويشيع الإصابة به في حمامات السباحة أو صالات الألعاب الرياضية، وينبغي اتباع بعض الإجراءات الوقائية الهامة، مثل غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم، وتجنب استخدام الأغراض الشخصية للمصابين، وتعقيم اليدين عقب لمس الأشياء الخاصة بالمصابين بعين السمكة.

علاج عين السمكة

ووفقًا لحديث استشاري الأمراض الجلدية، تتضح طرق العلاج من عدوى عين السمكة.. كالتالي:

- العلاج الدوائي، من خلال وضع لاصق طبي موضعي على المكان المصاب من 3 لـ 4 أيام، ثم يستبدل حتى تسقط الزوائد الجلدية، أو وضع كريم موضعي يحتوي على مادة ساليسيلك أسيد على المكان المصاب مرة في اليوم.

- العلاج الجراحي، يتم الاعتماد عليه في حالة فشل العلاج الدوائي، من خلال استخدام الكي أو الكحت أو الليزر لإزالة الزوائد الجلدية.